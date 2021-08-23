Kırık Hayatlar dizi oyuncuları ve karakterleri

Bugün ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Yaz sezonunda ekranlara veda eden dizilerin ardından yeni yapımlar boy göstermeye devam ediyor.

Yapımcılığını, Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu, senaryosunu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı Nöbetçi Yapım imzalı Kırık Hayatlar dizisi, ekran macerasına başlıyor.

23 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D ekranlarına gelecek olan Kırık Hayatlar, oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini anlatacak olan Kırık Hayatlar'ın oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj gibi isimlerin yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri..

KIRIK HAYATLAR DİZİ KONUSU

Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

DENİZ YILMAZ (MELTEM AKÇÖL)

Güçlü kişiliği dikkat çekecek

23-24 yaşındadır. Baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Deniz’de insanları etkileyen şey güzelliği kadar da karakteridir. Deniz, mizaç olarak sakin, merhametli ve aynı zamanda çok cesaretlidir. Karşısında patronu olsa da ortada bir haksızlık varsa bunu söyler, lafını esirgemez. İnatçı ve mücadelecidir.

AHU KOCABEY (MİNE ÇAYIROĞLU)

Paraya ve güce âşık

45 yaşında, güzel ve hırslı bir kadındır. Sözleriyle insanları etkilemekte başarılıdır. İşine geldiğinde tam bir problem çözücüdür, işine gelmediği zamanlar ortalığı karıştırır. Hemşirelik okumuştur ancak işini uzun zamandır yapmaz.

Kocabey konağının gelinidir. 20’li yaşlarında fakir hayatından kurtulmak için Mahmut’la bir ilişki yaşamış ve ondan bir kızı olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ahu, kızını ablası Aysel’e bırakıp, Kocabey konağında yatılı iş bulmuş, Fehmi Kocabey’in oğullarından Yalçın ile evlenmiştir. Çiftin Esin adında bir de kızları vardır. Paraya ve güce âşık olan Ahu, kızı Esin’i el üstünde tutarken, ablasının baktığı kızını ise yok sayar.

ÇINAR KOCABEY (ERDEM YILMAZ)

Deniz’le tüm hayatı değişecek

25-27 yaşlarında, çekici bir erkektir. Sempatik ve içten biridir. Yardımseverdir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra fotoğrafçılık okumak istemiş ama babası olarak gördüğü Fehmi Bey’in ısrarı ile işletme okumuştur. Zengin bir ailede büyüse de paraya değer vermez.

Okul bitirince holdingde çalışmaya başlar. Sık sık seyahat eder ve fotoğraf çeker. En büyük hayali bir sergi açmaktır. Karşısına Deniz çıkınca hayatı değişmeye başlar.

LEYLA KOCABEY (ARBNORA ADEMAJ)

Tek derdi işi ile oğludur





38 yaşlarında, bakımlı, güzel ve akıllı bir kadındır. Aslen Arnavut olan Leyla tatil için geldiği Çeşme’de Mustafa ile tanışır ve âşık olur. Henüz 18 yaşında olan Leyla, Mustafa’yla evlenme kararı alır. Kocabey ailesinin ilk gelini olan Leyla, hamile olduğu haberini alır almaz, Mustafa’ya müjde vermek için odasında beklerken, müştemilatta çıkan bir yangında Mustafa’nın öldüğü haberi ile sarsılır. O günden sonra Fehmi Bey tarafından Kocabey holdinge ait tekstil-moda evinin başına getirilir. Evde sürekli Ahu ile çatışma halinde olsa da terk derdi işi ve oğludur.

AYSEL YILMAZ (BURCU ALMEMAN)

Kardeşinin tam tersi





Aysel, 48 yaşlarında, Ahu’nun ablası, Öykü’nün de annesidir. Heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir kadındır. Yerine göre dominant yerine göre herkesi idare edecek kadar mülayimdir. Kardeşi Ahu, kızını bebekken yetiştirme yurduna vermeye kalkışınca, ona kendi kızı gibi bakmıştır.

FEHMİ KOVABEY (ATSIZ KARADUMAN)

Otoritesini sorgulatmayacak





70 yaşında olmasına rağmen daha genç görünür. Eşi yıllar önce ölmüştür. Yalçın adında oğlu ve evlatlık olarak büyüttüğü Çınar vardır. Büyük oğlu konakta çıkan bir yangında ölmüştür. Kocabey ailesinin reisidir. Hem Kocabey şirketlerini hem de Kocabey ailesini yönetir. Sert, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı akıllı bir adamdır. Çok fazla konuşmaz, konuşsa da sesini yükseltmez, gözleriyle döver. Son sözü o söyler. Otoritesinin sorgulanmasına hiçbir zaman katlanamaz.

YALÇIN KOCABEY (MURAT ONUK)

Eşi ve kızına çok düşkün





45 yaşlarında, yakışıklı ve zengin bir işadamıdır. Annesinin hemşiresi Ahu ile evlenir. Yalçın Kocabey, eşi ve kızı Esin’e son derece düşkündür. Kocabey Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Yalçın, kardeşi Mustafa’nın ölümü ile şirkette tek yetkili konumuna gelir. Fakat Çınar’ın İzmir’e dönüşüyle işler değişecektir.

Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı olmak için çalışan birisidir. Babasının sözüne değer verir. Kararlı, adaletli bir adamdır.