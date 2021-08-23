Kırık Hayatlar dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Kırık Hayatlar konusu ve oyuncuları

Kırık Hayatlar dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Kırık Hayatlar konusu ve oyuncuları

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı yeni günlük dizi Kırık Hayatlar'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kırık Hayatlar ne zaman başlıyor? İşte oyuncuları ve konusu

Televizyon ekranlarında yeni bir günlük dizi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği ''Kırık Hayatlar'', hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor.

Dizide Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük hesaplaşmalar heyecan dolu anları ekranlara getirecek.

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu, konusu, yayın hayatı ve kanalı günlük dizi müdavimleri tarafından merak ediliyor. Peki Kırık Hayatlar ne zaman başlıyor? İşte Kırık Hayatlar dizisi konusu ve oyunvuları...

KIRIK HAYATLAR NE ZAMAN BAŞLLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu, öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu'nun senaryosunu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı Kırık Hayatlar dizisi, ilk bölümü ile 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceği anlatılacak olan dizinin oyuncu kadrosu arasında Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj gibi isimler yer alacak.

KIRIK HAYATLAR KONUSU NEDİR?

Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI KİMLER?

Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk yer alıyor.