Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman?

Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman?

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar, Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Peki Kırık Hayatlar dizisi bitti mi, final mi yaptı? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman?

Yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği ''Kırık Hayatlar'', hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor.

Yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu, öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu'nun senaryosunu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı Kırık Hayatlar dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D ekranlarına gelen dizi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu durum dizinin sıkı takipçilerinde merak uyandırdı.

Peki, Kırık Hayatlar bitti mi, final mi yaptı? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KIRIK HAYATLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyan Kırık Hayatlar dizisi, ekranlara bir süreliğine ara verdi.

Sevilen dizi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü bugün yayınlanmayacak. Kırık Hayatlar'ın yayın saatinde, sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği ''Gelinim Mutfakta'' yayınlanacak.

KIRIK HAYATLAR 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü, 27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek.

KIRIK HAYATLAR 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırık Hayatlar 23. bölüm fragmanında; Deniz ve Çınar, birbirlerine iyice bağlanıyor. Fehmi, Deniz'in kendi şirketlerinde çalışmasını isterken Çınar ise Deniz'le yaptığı sahte evlilikten sıkıldığını itiraf ediyor. Deniz ve Çınar'ın birbirlerine bağlanmaları ise ilişkilerinin ilerlemesini sağlıyor.