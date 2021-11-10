Kırık Hayatlar'ın yıldızından korkutan haber! Sette yüz felci geçirince hastaneye kaldırıldı

Kırık Hayatlar'ın yıldızından korkutan haber! Sette yüz felci geçirince hastaneye kaldırıldı

Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice İrkin, İzmir'in Urla ilçesindeki çekimlerde yoğun rüzgar nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Dizideki kaçırılma sahnesinde stres yapan İrkin, hastaneye kaldırıldı.

Yayın hayatına Kanal D ekranlarında günlük dizi olarak başlayan Kırık Hayatlar, yeterince ilgi görmeyince teve2’ye taşınmıştı.

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar dizisinin çekimleri, İzmir'de tüm hızıyla devam ediyor.

Ancak yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu Nöbetçi Yapım imzalı Kırık Hayatlar dizisinin çekimleri sırasında kötü bir olay yaşandı.

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden çekimlerde, yoğun rüzgar nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.

Dizideki kaçırılma sahnesinde fazla stres yapan İrkin, apar topar hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ GÖRECEK

İrkin'in yaşadığı problemin, Urla'nın rüzgarı ve stresten kaynaklı bir sorun olduğu öğrenildi.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından genç oyuncunun tedavisine ilaçların yanı sıra bir süre egzersizlerle devam edeceği belirtildi.

SETİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Hatice İrkin, yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylemesine rağmen iyi olduğu sürece sete devam etme kararı aldı.