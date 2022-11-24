Kırık kalplerin kraliçesi Diana ve Prens Charles'in evlilik hikayesi

Prenses Diana ve Prens Charles'in evlilik hikayesi herkesin ilgisini çekti. Diana'yı sevmeyen ve onu aldatan Charles ise annesinin ardından Kral olarak tahta oturdu. Diana, 1999 yılında vefat etti.

Herkesin hayalidir aslında Kraliyet Ailesi'ne gelin olmak ve "Prenses" unvanı almak... Ancak Diana için bu süreç, oıldukça kötü ve sancılı geçti.

Her zaman özgür olmayı tercih eden ve pamuk kalpli olması ile bilinen Diana, Kraliyet Ailesi'ne ayak uydurmakta zorlandı.

Evlendikten sonra kuralların altına giren ancak pek başarılı olamayan Diana, hastalık geçirdi ve zayıflamaya başladı. Durumu her geçen gün kötüleşen Prenses, ailede yalnız bırakıldı.

Prens Charles ile arası bozuk olan Diana, aldatıldığını da en başından öğrenmişti ancak bazı şeyler için geçti. Charles'ı seven Diana, Camilla faktörüne göz yumdu ve herkesin hayran olduğu hayata adım attı.

Büyük oğlu Prens William doğunca işler kısa bir süreliğine yoluna girdi. Ama Charles Camilla'dan vazgeçemedi.

Aldatılmaya daha fazla dayanamayan Diana, saraya çağırdığı bir gazeteciye gizlice röportaj verdi ve her şeyi anlattı.

Bu röportaj o dönem İngiltere'de büyük olaylara neden oldu. Diana için, boşanma süreci de resmi olarak başladı.

Kendisini çocuklarına ve yardım işlerine ayıran kırık kalplerin kraliçesi, 1999 yılında da kaza geçirdi ve hayatını kaybetti.

Diana öldükten sonra da unutulmadı. Onunla ilgili hikayeler defalarca kaleme alındı ve ona dair her şey milyon dolarlara satıldı.

Diana ile ilgili en merak edilen hikayelerden birisi ise evliliği oldu. Herkes Charles ile nasıl evlendiğini merak etmeye başladı.

Prens Charles'ın Diana'ya evlilik teklif etme hikayesi

Kraliyet uzmanı olarak bilinen Ingred Seward, Channel 5 adlı TV kanalda katıldığı bir programda Prens Charles'ın Prenses Diana'ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı.

Çiftin evlilik teklifi hikayesini anlatan Seward şu ifadeleri kullandı;

"Prens Charles, Diana'ya evlenmek teklif ettiğinde sadece 12 kez görüşmüşlerdi. Bir gün Diana Spencer, Prens'in daveti üzerine Windsor Şatosu'na gitti.

O gün Prens Charles, Diana Spencer'ı şatonun fidanlığına götürdü ve orada evlenme teklif etti. Spencer da bu teklif karşısında şaşkına döndü, sinirleri bozuldu ve gülme krizine girdi."





Kraliyet biyografi yazarı Christopher Wilson da bu evlilik teklifi hakkında, "Sevdiğine evlenme teklif eden birçok kişinin yaptığı gibi Diana'yı kollarına almadı, ona sarılmadı" diye görüşünü bildirdi.