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Kırklareli'de markette alışveriş yapan kadını taciz etti

Kırklareli'de markette alışveriş yapan kadını taciz etti Kırklareli'de bir markette alışveriş yapan kadın, kimliği belirsiz bir sapık tarafından tacize uğradı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sapık şahsın daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.