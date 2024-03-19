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Kırklareli'de bir markette yaşanan mide bulandırıcı olay sosyal medyaya yansıdı.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde alışveriş yapan kadın, kimliği belirsiz bir sapığın tacizine uğradı.
Alışveriş yaparken tacize uğradı
Olay sonrası neye uğradığını şaşıran kadın, kendine geldikten sonra adama tepki gösterdi.
Bu esnada çevredekilerin de adama müdahale etmesiyle markette ortalık bir anda karıştı.
Elini kolunu sallayarak marketten çıktı
Görüntülerde, kadını taciz eden sapığın daha sonra ise elini kollunu sallayarak marketten çıktığı görüldü.
Sosyal medyada ses getiren video kısa sürede tepki topladı.
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