Kirli Sepeti'nin İlkgül'ü cesur pozlarıyla nabız attırdı! "Bu fizik şaka mı" Kirli Sepeti dizisinde İlkgül karakterini canlandıran Aleyna Özgeçen, sosyal medyadaki kareleriyle gündem oldu. Özgeçen'in fiziği ve güzelliği, takipçilerini hayran bıraktı.

ensonhaber.com

2003 doğumlu olan Aleyna Özgeçen, televizyon ekranlarında ilk olarak ‘Gülperi’ dizisiyle yer almaya başladı. Bu projede canlandırdığı Bedriye Taşkın karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

2018 yılında ise ‘Müslüm’ filminin kadrosuna dahil oldu ve Cedye rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Genç oyuncu Aleyna Özgeçen, şimdilerde Kirli Sepeti dizisiyle adından söz ettiriyor.

Hayran kitlesi her geçen gün genişleyen Özgeçen, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Cesur güzellik

Sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, cesur karelere imza atıyor.

Kirli Sepeti'nin İlkgül'ü Aleyna Özgeçen'in birbirinden iddialı pozları, beğeni topladı.

Mavi gözleri ve duru güzelliği ile kamera karşısına geçen Özgeçen, fiziğini göstermeyi de ihmal etmiyor.

Güzel oyuncunun karelerini görenler, tutulup kalıyor.

İşte bazı paylaşımları...