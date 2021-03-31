Kırmızı Kamyon dizisi Cem kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’un başrol karakteri Cem, seyircilerin merak konusu oldu. Kırmızı Kamyon Cem kimdir, Ushan Çakır hakkında bilgiler araştırılıyor..

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara geliyor.

Her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak olan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, gibi isimler yer alıyor.

Dizide ön plana çıkan Uğur karakteri seyircilerin araştırma konusu oldu. Ushan Çakır'ın canlandırdığı Cem kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor.

Peki Kırmızı Kamyon'un Cem'i Ushan Çakır kimdir? İşte detaylar..

KIRMIZI KAMYON CEM KİMDİR?

Teşkilatın sevilen bir diğer isimlerinden Cem'in hayatı çok sevdiği kız kardeşinin ölümünden sonra tepetaklak olur

. Kız kardeşinin ölümünden en yakın arkadaşı Uğur'u sorumlu tutar ve ona karşı öfkesi büyüktür. Bu yüzden yeğeni Ömrüm'ü kendi yanına alarak onun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini ister.

Ömrüm'ün eve gelişi ile beraber Cem'in karısı Zehra'nın çocuğu aşırı sahiplenmesi Cem'i ikilemde bırakır. Bu durum zaman zaman karısı ve kendi arasında küçük tartışmalara sebep olmaktadır.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve sahne tasarımı da yapıyor.

İlk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Çetin Tekindor, Hümeyra, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte yer aldı.

Aynı yıl ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunmuştu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedilmişti. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Ushan Çakır 2018 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı.

Ushan Çakır 2017 yılının Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlandı.

USHAN ÇAKIR'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER