Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı: Vahit Bey ölecek mi?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 40. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni bölüm fragmanında Vahit Bey'in durumu merak uyandırdı. İşte Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı..

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda; farklı hikayesi, usta oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi, 4 Haziran Cuma akşamı 40. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda'nın merakla beklenen 40. bölüm fragmanı da yayımlandı.

Vahit Bey'in, oğlu Zafer ve Doktor Manolya Hanım'dan helallik istedikten hemen sonra kalp krizi geçirdiği anların ekranlara getirildiği fragmanda, Vahit Bey'in akıbetinin ne olacağı izleyicilerde merak uyandırdı.

Peki Kırmızı Oda Vahit Bey ölecek mi? İşte Kırmızı Oda 40. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 40. Bölüm Fragmanı İZLE

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın merakla beklenen 40. bölüm fragmanı yayımlandı.

Yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın 40. bölüm fragmanında Mitra'nın geçmişi peşini bırakmıyor.

İranlı Mitra, yeni tanıştığı ve ilgi duymaya başladığı Zafer'in Vahit Karahanoğlu'nun oğlu olduğunu öğreniyor. Zafer de Mitra'nın Vahit Bey'le olan geçmişini öğrenmiş olacak ki, Doktor Manolya Hanım'a ''Darmadağınım Manolya Hanım. Bu defa çok kötü çuvalladım.'' dediği görülüyor.

Öte yandan Zafer babası Vahit Bey'in veda mektubunu Doktor Manolya Hanım'a veriyor. Ardından Vahit Bey tüm herkesle vedalaştıktan sonra kalp krizi geçiriyor.

Doktor Hanım'ın ''Hoşçakalın Vahit Bey.'' diyerek ağlaması, Vahit Bey'in öldüğü iddiasını güçlendirse de usta oyuncu Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Bey karakterinin ölüp ölmeyeceği, 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek 40. bölümle birlikte netlik kazanacak.