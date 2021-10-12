Kırmızı Oda 47. bölüm fragmanı: Adını Şafak koydum, hayatımın şafağı olsun diye...

Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Keklik'in bir kızı olduğu ve adını Şafak koyduğu görüldü. Doktor Hanım'ın yanına gelen Keklik, "Adını Şafak koydum, hayatımın şafağı olsun diye" dedi.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, yeni hikayelerle ekrana geliyor.

Yeni hikayeler ve yeni oyuncuları seyirci ile buluşturan Kırmızı Oda'nın 47. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Derya'nın Doktor Hanım'a, "Kocasını elinden alıyorsun gibi bakmayın bana" dediği görülürken, Doktor Hanım ise "Bunu ben söylemiyorum Derya, sen söylüyorsun. Annene benzemekten çok korkuyorsun değil mi?" dedi.

Doktor Hanım'ın yanına gelen Keklik bir kızı olduğunu söylerken, "Ben beceremedim doktor. Büyütemedim, ihmal ettim." dedi.

Rezzan'ın olayında ise Doktor Hanım, Rezzan'ın babasına her şeyi anlattı ve annesinin kızına ilaç verdiğini söyledi. İşte Kırmızı Oda 47. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 47. bölüm fragmanı İZLE

REZZAN’IN HASTALIĞI NEDİR?

Psikoz hastası olan Rezzan sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor. Bir mühendis olarak özellikle başarılı bir şekilde çalışan Rezzan hikayesine göre iş arkadaşının kendisine yaptığı davranışlar nedeniyle çalkantılı bir döneme giriyor.

Cafer ismindeki arkadaşı, çalıştığı yerdeki herkese Rezzan’ın çıplak fotoğraflarını ve videolarını gösteriyor. Bu olay sonrasında ise Rezzan yaşadığı bunalımdan dolayı da iyice köşeye sıkışıyor. Gerçek olmayan şeylere inanan ve psikoz hastalığına iyice kapılan Rezzan, bu nedenle de gerçek ile olan bağlantısını tamamen koparmış durumda.