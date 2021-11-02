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    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: İlk kez biri benden vazgeçmedi!

    Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Rezzan'ın annesiyle sorunlarını düzelttiği görülürken, Keklik ise yeniden soluğu Binnur Kaya'nın yanında aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 22:25
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    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: İlk kez biri benden vazgeçmedi!

    Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam hikayelerin anlattığı kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Yeni oyuncuları ve yeni hikayeleri seyirciyle buluşturan Kırmızı Oda, 50. bölümüyle ekrana gelecek.

    Dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında; Rezzan'ın annesinin iyileştiği ve Rezzan'la sorunlarını çözmeye başladığı görüldü.

    Rezzan ailesiyle birlikte doğum günün kutlarken, yaşadığı anları ise Doktor Hanım'a anlattı.

    Sevgilisinden ayrılan Derya'nın boşanma haberi aldığı görülürken, Keklik ise geçmişiyle Doktor Hanım'ın karşısına çıktı. İşte Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı...

    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı İZLE

    Kırmızı Oda 50. bölüm fragmanı: İlk kez biri benden vazgeçmedi! #1

    EMRE ALTUĞ KADROYA DAHİL OLDU

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yönetmen koltuğunda Başak Soysal ile Ali Balcı'nın oturduğu Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Altuğ, dizide Ayça Bingöl'ün hayat verdiği Derya karakterinin partnerine hayat verecek.

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