Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı: Senin sessizliğin ne anlatıyor?

Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı: Senin sessizliğin ne anlatıyor?

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Doktor Hanım'ın, "Ben bu odadaki sessizliği çok severim. Sessizliği dinlemeye başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir" sözleri dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, devam ediyor.

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu ve birbirinden usta oyuncuları konuk eden dizi, yeni hikayeleri anlatıyor.

Anlattığı yeni hikayelerle seyircisini hem hüzünlendiren hem de gülümseten diziden yeni bölüm öncesi fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; "Doktor Hanım'ın odasına terapiye gelen hastalarıyla sessiz kaldığı anlar yer aldı.

Doktor Hanım'ın bu anlarda söylediği, "Ben bu odadaki sessizliği çok severim.

Sessizliği dinlemeye başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Senin sessizliğin ne anlatıyor acaba?" sözleri dikkati çekti.

Diziden ayrılan karakterlerin yerine yenileri geldiği görülürken, seyirciler dizinin yeni bölümü için gün saymaya başladı. İşte Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 51. bölüm fragmanı İZLE

MELTEM CUMBUL KADROYA DAHİL OLDU

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna, ünlü oyuncu Meltem Cumbul dahil oldu. Meltem Cumbul'un hayat verdiği Pembe karakteri herkesin dikkatini çekti.

Pembe'nin hikayesini sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, heyecanla yeni bölümü beklemeye başladı.