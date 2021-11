Kırmızı Oda Pembe kimdir, hastalığı nedir? Meltem Cumbul'un biyografisi

TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna, bu hafta Pembe karakteri ile Meltem Cumbul dahil oldu. Peki Kırmızı Oda Pembe kimdir, hastalığı nedir? İşte Meltem Cumbul'un biyografisi...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor.

İkinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna, ünlü oyuncu Meltem Cumbul dahil oldu.

Meltem Cumbul, dizinin 5 Kasım Cuma yani bu akşam yayınlanacak olan 50. bölümünde, Pembe karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Meltem Cumbul'un hayat verdiği Pembe karakterinin hastalığı ve hikayesi, şimdiden merak konusu oldu.

Peki Kırmızı Oda Pembe kimdir ve hastalığı nedir? Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Kırmızı Oda'nın Pembe'si Meltem Cumbul'un biyografisi...

KIRMIZI ODA PEMBE KARAKTERİ

Kırmızı Oda 50. bölüm ön izlemesinde, geçmişinde yaşadığı olaylar için Doktor Hanım'dan yardım almaya gelen Pembe, tedirgin tavırları ile dikkati çekiyor.

İlk görüşmede, çantasından çıkardığı silahı Doktor Hanım'ın masasına koyan Pembe, "Bu, burada durabilir mi?" diye soruyor.

Pembe'nin hayat hikayesi, bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Böylece Pembe'nin hastalığı da bu akşam ekranlara gelecek olan 50. bölümle birlikte ortaya çıkacak.

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi ise İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı lise eğitimini, 1987 yılında Ata Koleji'nde tamamlamıştır. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalından mezun olmuştur.

Berlin Altın Ayı ödülünü alan Duvara Karşı'nın da (Head On) aralarında olduğu on altı sinema filmi, ''Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi'' olma başarısını kazanan Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi; Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2004 yılında Korhan Abay ile birlikte Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunmuştur. 2005 yılından itibaren Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğretmeye devam etmektedir.

ÖDÜLLERİ