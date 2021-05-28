Kırmızı Oda Sadi'nin sevgilisi Azra kimdir? Belde Yeke hakkında bilgiler..

TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin sevgilisi Azra karakterine hayat verecek olan Belde Yeke'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Sadi'nin sevgilisi Azra kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni yaşam hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor.

Son olarak başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı dizinin kadrosuna, Belde Yeke de dahil oldu. 39. bölümle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Belde Yeke, Sadi'nin sevgilisi Azra karakterine hayat verecek.

Peki, Kırmızı Oda Sadi'nin sevgilisi Azra kimdir? İşte, Belde Yeke hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA AZRA ROLÜ

Hamdi Baba'nın kız kardeşi Azra, Delikanlı Sadi'nin ilk aşkıdır. Delikanlı Sadi ve diğer çocukların kurtarıcısı olan Hamdi Baba, depremde ailesini kaybetmiştir. Azra ve ikiz kardeşi sağ kurtulmuştur.

Azra, Hamdi Baba'nın kardeşi ve hayattaki en değerli varlığıdır. Delikanlı Sadi ve Azra arasındaki aşk ilk andan itibaren izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarmıştır.

28 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan Kırmızı Oda dizisinin 39. bölümünde, Delikanlı Sadi'nin hayatında başka bir döneme geçiş yapılıyor. Çocukluktan beri tanıdığı ilk aşkı Azra'yla bir süre ayrı kalsalar da kader onları tekrar birleştiriyor.

Hamdi Baba'nın Azra'yı yatılı okula göndermesiyle ayrılan ikili, daha sonra Sadi'nin bir süre cezaevinde kalışıyla 2'nci kez ayrı düşüyor. Sadi'nin gençliğinde tekrar karşılaştığı Azra'nın hep onun yanında oluşu ikiliyi nikah masasına oturtuyor. Böylece Sadi ve Azra aşkı kaldığı yerden devam ediyor.

BELDE YEKE KİMDİR?

52 kg ve 1.70 boyunda olan Belde Yeke, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.

Özel oyunculuk eğitimi alan Yeke, daha önce ''Zalim İstanbul'' adlı dizide de yer almıştır.

22 yaşındaki Belde Yeke, Kırmızı Oda'da Sadi'nin sevgilisi Azra karakterini canlandıracak.