Kırmızı Oda sezon finali ne zaman? Sezon finali tarihi değişti..

TV8 ekranlarında yayımlanan ve farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Kırmızı Oda sezon finali ne zaman?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor.

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran Kırmızı Oda'nın izleyecisine veda edeceği tarih belli oldu.

Peki Kırmızı Oda sezon finali ne zaman? İşte Kırmızı Oda sezon finali tarihi...

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyururken, cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde de sona gelindi.

Bu akşam 40. bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek olan Kırmızı Oda dizisinin 41. bölümde sezon finali yapacağı konuşuluyordu. Ancak dizinin sezon finali ile ilgili izleyiciyi mutlu edecek bir haber geldi.

41. bölümde sezon finali yapması beklenen Kırmızı Oda'nın finali bir bölüm daha uzatıldı. Böylece sevilen dizi,18 Haziran Cuma akşamı yayımlanacak 42. bölüm ile sezona ara verecek.