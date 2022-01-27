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Kırmızı Oda Söz'ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek

Kırmızı Oda Söz'ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'nın ardından bir isim daha katıldı. Güzel oyuncu Melis Birkan, sevilen dizinin kadrosuna Nazgül rolüyle dahil oldu.