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    Kırmızı Oda Söz'ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek

    TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'nın ardından bir isim daha katıldı. Güzel oyuncu Melis Birkan, sevilen dizinin kadrosuna Nazgül rolüyle dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 21:42
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    Kırmızı Oda Söz'ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek

    Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

    Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni bir hikayeyle evlerimize konuk oluyor.

    Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda beklenen reytinglerin altında kalınca ekran macerasına ara verdi.

    Cuma akşamları izleyicilerle buluşan diziyi kurtarmak için harekete geçen Acun Ilıcalı, yeniden başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşma sağladı.

    Kırmızı Oda'nın en sevilen karakterlerinden biri olan Delikanlı Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya, yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalacak.

    Öte yandan diziye sürpriz bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

    MELİS BİRKAN KIRMIZI ODA'DA

    ''Issız Adam'' filiminde canlandırdığı Ada karakteriyle akıllara kazınan ve ''Söz'' dizisinde hayat verdiği Lidya karakteriyle adından söz ettiren Melis Birkan, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Melis Birkan, dizide 'Nazgül' karakterine hayat verecek ve 58. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

    Kırmızı Oda Söz ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek #1

    Kırmızı Oda Söz ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek #2

    Kırmızı Oda Söz ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek #3

    Kırmızı Oda Söz ün yıldızını ekranlara döndürdü! O isim izleyicileri ekrana kilitleyecek #4


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