Kırmızı Oda'da yeni karakter Akif'in hikayesi nedir? Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha eklendi. Akif karakteri ile diziye dahil olan Deniz Hamzaoğlu kimdir?

Yapımcılığın OGM Pictures’ın üstlendiği TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kadrosunu güçlendiriyor. Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

16 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek dizide Akif'in hikayesi merak ediliyor.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Yalova'da tamamlayan Hamzaoğlu, yüksek öğretim eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile devam etti. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Hamzaoğlu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de başarıyla tamamlayan isim, aynı okulda Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden de başarıyla mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Rejisörlük Bölümü'nde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatrosu gibi topluluklarda hem sahne almış hem de reji asistanlığı görevini üstlendi.

Özel tiyatrolarda da oyunculuk ve rejisörlük yapan oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk ve diksiyon üzerine eğitim verdi.

Oyuncu Gülay Say ile birlikte 2012 yılında Yabancı Sahne'nin kuruculuğunu üstlenen usta oyuncu, Yaygara 87, Hayat Şarkısı, Karadayı ve Zümrüdüanka gibi yapımlarda da yer aldı.

KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?

Sadece çarpıcı hikayeleriyle değil, konuk oyuncularıyla da dikkat çeken "Kırmızı Oda" yedinci bölümünde yer alan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin müşterisi Akif karakterini canlandıracak. Bulduklarını yanından ayırmadığı bir çöp torbasında taşıyan Akif, saplantılarının esiridir, hikayesi ile "Kırmızı Oda" izleyicisinin yeni gözdesi olacak.