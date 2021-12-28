Kırmızı Oda'dan ayrıldı, bomba bir projeyle dönüyor! Yine herkesi kendine hayran bırakacak...

Kırmızı Oda'dan ayrıldı, bomba bir projeyle dönüyor! Yine herkesi kendine hayran bırakacak...

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Betül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Süreyya Güzel, başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı diziye dahil oldu.

Senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu seçimleri de tüm hızıyla sürüyor.

Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı dizide, Yeşilçay'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Dizi severler tarafından merakla beklenen uyarlama diziden peşpeşe transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

SÜREYYA GÜZEL SON NEFESİME KADAR'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Süreyye Güzel, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'u buluşturan Masumiyet dizisinde hayat verdiği avukat Beril rolüyle dikkatleri üzerine çeken Süreyya Güzel, son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Betül karakteriyle adından söz ettirmişti.