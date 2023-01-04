Kırmızı sütyeniyle sahneye çıktı! İrem Derici yılbaşı pozlarını paylaşmaya devam ediyor! 'Taş mısın kaya mı'

Kırmızı sütyeniyle sahneye çıktı! İrem Derici yılbaşı pozlarını paylaşmaya devam ediyor! 'Taş mısın kaya mı'

İrem Derici'nin yılbaşında giydiği kırmızı elbisesi sosyal medyanın gündemin düşmüyor..

İrem Derici yılbaşı konserinde verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

İddialı paylaşımları ve sahne kıyafetleri ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici instagram hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı şarkıcı yılbaşı gecesi giydiği cesur kombiniyle büyük dikkat çekmiş ve sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

İrem Derici bugün yaptığı paylaşıma "Can İpek fotoğrafları taksit taksit yolladığı için 3. post’u giriyorum ve inanın hiç umrumda değil." notunu ekledi.

İşte o pozlar..