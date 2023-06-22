Kısmet 2. bölüm 3. fragmanı: "Evleniyor musun Doğan?" FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Özge Acar ve Cem Gelinoğlu’nun başrolü paylaştığı diziden yeni fragman geldi. Dizinin 2. bölümü izleyicileri hem kahkahaya boğacak hem de duygusal anlar yaşatacak. İşte Kısmet 2. bölüm 3. fragman…

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan Kısmet dizisi, FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizinin başrollerini Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. İzleyicileri hem güldüren hem de duygusal anlar yaşatan diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Doğan, annesinin dayatması ile Ceylan’ı ailesinden isteyecektir. Melike ise Taner’in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan’ı tehlikeli bir yola sürükler. Doğan, Melike’nin büyüsüne kapılır. Doğan duygularıyla savaşırken Melike, Doğan’ın Ceylan’ı istemeye gideceğini öğrenir.