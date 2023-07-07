Kısmet dizisinin Melike’si Özge Özacar iddialı pozlarıyla Instagram’ı salladı! "Yine düştük" FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet'te Melike karakterine hayat veren güzel oyuncu Özge Özacar, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor. Son olarak iddialı pozlarını peş peşe sıralayan ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı.

FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet'in yıldızı Melike karakterini canlandıran Özge Özacar, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken ve yetenekleriyle de ön plana çıkan Özge Özacar, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Kısmet dizisindeki karakteri Melike'nin enerjisini gerçek hayata da yansıtan oyuncu, paylaştığı pozlarla takipçilerini büyülüyor.

İddialı pozları görenleri hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Özge Özacar, sosyal medya hesabından iddialı pozlarını peş peşe sıraladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri o pozlara kayıtsız kalamadı.

Ünlü oyuncu Kısmet dizisinin yanı sıra Tatlı Küçük Yalancılar, Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş, Kefaret, Bursa Bülbülü gibi projelerde de yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla takipçilerini hayran bırakmaya devam ediyor.