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FOX TV'nin sevilen dizisi Kısmet, 10. bölümde final kararı aldı.
Dizide Melike karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Özacar, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu.
Daha önce Ata Demirer'in kahkahaya boğan yerli filmi Bursa Bülbülü'nde rol alan Özge Özacar, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Özacar'ın son paylaştığı pozlar ise adeta sosyal medyayı salladı.
Pembelere büründü
Pembe kıyafetiyle kamera karşısına geçen Özge Özacar, verdiği pozları "Pembelendik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o pozlar...
Ünlü oyuncunun pozlarına takipçilerinden, "Bir peri kızı gördüm sanki", "En tatlı Barbie", "Prenses" gibi yorumlar geldi.