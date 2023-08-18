Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar pembelere büründü! "En tatlı Barbie" FOX TV'nin Kısmet dizisinde Melike karakterine hayat veren Özge Özacar, "Pembelendik" notuyla iddialı pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com

FOX TV'nin sevilen dizisi Kısmet, 10. bölümde final kararı aldı.

Dizide Melike karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Özacar, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu.

Daha önce Ata Demirer'in kahkahaya boğan yerli filmi Bursa Bülbülü'nde rol alan Özge Özacar, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Özacar'ın son paylaştığı pozlar ise adeta sosyal medyayı salladı.

Pembelere büründü

Pembe kıyafetiyle kamera karşısına geçen Özge Özacar, verdiği pozları "Pembelendik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o pozlar...

Ünlü oyuncunun pozlarına takipçilerinden, "Bir peri kızı gördüm sanki", "En tatlı Barbie", "Prenses" gibi yorumlar geldi.