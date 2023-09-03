Kısmet dizisinin Melike’si Özge Özacar transparan kıyafetiyle nabız yükseltti! "Dişil enerji yükleniyor" Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Özge Özacar, Venedik Film Festivali'ne katılarak güzellik ve tarzıyla büyük ilgi topladı. Kırmızı transparan elbisesini gören gözlerini alamadı. İşte Özge Özacar’ın iddialı pozları…

ensonhaber.com

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinde Melike karakterine hayat veren Özge Özacar, güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Ünlü oyuncunun stilinin ve şıklığının yanı sıra güzellik ve oyunculuk yeteneğiyle de ön plana çıkması, onu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getiriyor.

Özge Özacar, Venedik Film Festivali'ne katılarak güzellik ve tarzıyla büyük ilgi topladı. Cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını büyüledi.

Transparan kıyafeti beğeni kazandı

Kırmızı transparan kıyafetiyle tüm ilgiyi üzerine toplayan Özge Özacar’ın paylaşımları beğeni ve olumlu yorumlarla dolup taştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarını beğenenler arasında Yüsra Geyik ve Aslıhan Malbora gibi isimler de yer aldı.

İşte o kareler...