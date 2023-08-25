Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'dan otopark pozları! Pembe minisiyle cesurlaştı...

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Kariyerine "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisi ile adım atan Özge Özacar, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
Lise Devriyesi, Meryem, Baba, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda rol alan Özacar, yıldızını "Bursa Bülbülü" filmiyle parlattı.
Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Kısmet" dizisinde Melike karakterini oynayan Özge Özacar, hem performansı hem güzelliğiyle gündemde.
Barbie Özge
1995 doğumlu Özge Özacar, pembe mini elbisesiyle objektif karşısına geçti.
Otoparkta poz veren Özacar, o kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun cesur pozları, beğeni topladı.