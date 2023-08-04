Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'dan transparan pozlar!

Kariyerine "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisi ile adım atan Özge Özacar, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Lise Devriyesi, Meryem, Baba, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda rol alan Özacar, yıldızını "Bursa Bülbülü" filmiyle parlattı.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Kısmet" dizisinde Melike karakterini oynayan Özge Özacar, hem performansı hem güzelliğiyle gündemde.

Özel hayatıyla da bütün dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yapan Özge Özacar, transparan pozlarıyla beğeni topladı.

Transparan Özge

1995 doğumlu Özge Özacar, mavi gözleri ve büyüleyici fiziğiyle cesur pozlara imza attı.

Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'dan transparan pozlar!

Transparan kombini ile objektif karşısına geçen Özacar, peş peşe anı ölümsüzleştirdi.

Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'dan transparan pozlar!

O kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, güzelliğini gözler önüne serdi.

Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'dan transparan pozlar!