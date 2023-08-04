Kariyerine "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisi ile adım atan Özge Özacar, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
Lise Devriyesi, Meryem, Baba, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda rol alan Özacar, yıldızını "Bursa Bülbülü" filmiyle parlattı.
Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Kısmet" dizisinde Melike karakterini oynayan Özge Özacar, hem performansı hem güzelliğiyle gündemde.
Özel hayatıyla da bütün dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
Sık sık paylaşım yapan Özge Özacar, transparan pozlarıyla beğeni topladı.
Transparan Özge
1995 doğumlu Özge Özacar, mavi gözleri ve büyüleyici fiziğiyle cesur pozlara imza attı.
Transparan kombini ile objektif karşısına geçen Özacar, peş peşe anı ölümsüzleştirdi.
O kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, güzelliğini gözler önüne serdi.