Kısmet dizisinin Melike'si Özge Özacar'ın mayolu pozlarıyla yıktı geçti! "Kusursuz fizik" FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinde Melike karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Özge Özacar, sosyal medya paylaşımıyla nefes kesti. Yeşil mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kısmet, reyting rekorları kırıyor. Dizide Melike karakterine hayat veren Özge Özacar, oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu daha önce Ata Demirer’in gişe rekorları kıran Bursa Bülbül’ü filminde de rol almış, oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştı.

Özel hayatıyla da bütün dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yapan Özge Özacar, verdiği cesur pozlarla hayranlarını mest ediyor. Son paylaşımıyla herkesi büyüledi.

Mayolu pozu sosyal medyayı salladı

Özge Özacar, gözlerinin rengini ön plana çıkaran yeşil mayosuyla kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozları peş peşe sıraladı.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Fizik kelimesinin anlamı", "Gülüşünü kelebek görse ömrü uzar", "Kalite dibine kadar" gibi yorumlar geldi.