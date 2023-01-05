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    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22. bölüm fragmanı! Kızlar evinde tansiyon yükseliyor!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..
    • 05.01.2023 - 15:32
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    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22. bölüm fragmanı! Kızlar evinde tansiyon yükseliyor!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30’da, sadece YouTube’da yayınlanıyor.

    Her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan program bugün 22. bölümü ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    22. bölüm tanıtımında yer alan görüntüler izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü resmi hesabından "Aşklar biter, hatıralar kalır... Oğulcan'ın Cansel'e olan sevgisi nefrete mi dönüştü? Yeni adaylar eve giriş yapıyorlar! Kızlar evinde tansiyon yükseliyor!" notuyla paylaştığı yeni bölüm tanıtımı..

    İşte merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22. bölüm tanıtımı..

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22. bölüm fragmanı VİDEO


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