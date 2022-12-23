Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı! Meğer estetik sonrası bambaşka biri olmuş: "Bu Aybüke mi şimdi?"

Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı! Meğer estetik sonrası bambaşka biri olmuş: "Bu Aybüke mi şimdi?"

Seneler sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur yarışmacılarından Aybüke Çangal, eski haliyle görenleri şaşırttı. Aybüke'nin estetiksiz halini görenler "Bu Aybüke mi şimdi?" yorumunda bulundu.

5 sene aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal oldu. Çangal'ın eski halinin ortaya çıkması ise fenomen ismin hayranlarını şaşırttı.

Kısmetse Olur'un Aybüke'si eski haliyle şaşırttı!

Yarışmada sürekli Tolga Kandemir'le yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı. 5 sene sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programında favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin 21 yaşında olduğu ve TikTok'ta fenomen olduğu biliniyor.

Boynuna 'Çakal' dövmesi yaptırmıştı

Beden eğitimi bölümünden mezun olan ismin TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Aybüke, ayrıca ünlü şarkıcı Çakal'a olan hayranlığıyla ve boynuna Çakal dövmesi yaptırmasıyla biliniyor.

"Bu Aybüke mi şimdi?"

Ünlü isim, eski haliyle şaşırttı. Estetiksiz olduğu iddia edilen görüntüsü ortaya çıkan Aybüke Çangal'ın eski hali oyuncu Hande Erçel'e benzetildi.

İşte Kısmetse Olur Aybüke'nin eski halleri...



