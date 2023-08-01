Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Gamzeleri bile sahteymiş... Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yaşadığı aşkla çok konuşulan ve daha sonra programdan diskalifiye edilen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Kısmetse Olur yarışmasına katılan Aybüke Çangal, güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Yarışmada yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Çangal, şimdilerde ise sosyal medyanın gözdesi olmuş durumda. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çangal'ın estetiksiz hali ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı. Gamzeleri bile sahte... Boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.