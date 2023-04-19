KISMETSE OLUR BÜYÜK İFŞA... Cansel ve Oğulcan'ın kavgası kurgu çıktı! Görüntüleri gören dondu kaldı Kısmetse Olur yarışmasında büyük bir ifşa ortaya çıktı. Cansel ve Oğulcan'ın kavga ettiği anlar, herkesi şaşırttı. Kavga sırasında rejiden gelen emirler, büyük bir kurgu olduğunu gösterdi.

Youtube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, kısa bir süre içerisinde herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Youtube üzerinden yayınlanan ve rekor kıran Kısmetse Olur'a katılanlar ise sosyal medyada ünlenmeye başladı.

Bu ünlenen isimler arasında da Cansel ve Oğulan çifti yer aldı. Yarışmanın ilk gününden beri birlikte olan çift, sosyal medyanın gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde Cansel'in gelinlikli fotoğrafı ortalığı sallamış ve evlenecekleri konuşulmuştu.

Akabinde Oğulcan'ın giydiği KEN eşofmanları ise yine sosyal medya üzerinden tartışılmıştı.

Şimdi ise kavgaları gündem oldu. Ancak bu defa Kısmetse Olur'un kurgu olduğu ortaya çıktı.

Kısmetse Olur'da büyük ifşa

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yaşanan aşklar ve tartışmalarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Programın 112.bölümde, Cansel ve Oğulcan arasında tartışma yaşanmış, bu tartışma bölüme damgasını vurmuştu.

Cansel ve Oğulcan çiftinin arasında yaşanan tartışmanın kurgu olduğu ortaya çıktı.

Cansel'e kızan Oğulcan, stüdyoyu terk etti. Oğulcan'ın kapıyı açıp çıkarken, Cansel onu takip etti. Cansel kapıdan çıktığı esnada rejiden gelen "Düşün biraz" sesi duyuldu.

Bu sözün üzerine duraksayan ve Oğulcan'ın arkasından gitmeyi bırakan Cansel'in görüntüleri gündem oldu. Rejinin sesinin, izleyicilerin duyabileceği şekilde programa yansıması ve Cansel'in verdiği tepki sosyal medyada konuşulanlar arasında girdi.