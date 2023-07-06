Kısmetse Olur Cansel bu sefer minicik bikini altıyla sosyal medyayı salladı! Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan Cansel Çördük, son yayınladığı pozlar ile yine sosyal medya üzerinden konuşulmayı başardı.

Kısmetse Olur yarışması, yayınladığı döneme adeta damga vurdu.

Reyting rekorları kıran yarışmaya katılan Cansel Çördük ise Eser West ile nişanlandı.

Eser West ile nişanlandıktan sonra popüler olan Cansel Çördük, yarışmayı da birinci tamamladı.

Ancak Eser ile sorunları olduğunu söyleyen ve birinciliği Nur Erkoç'a devreden Çördük, yarışmadan sonra ise West ile ayrıldı.

Eser West ile ayrıldıktan sonra Amerika'ya giden ve şarkıcılığa soyunan Çördük, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde...

Son paylaşımı olay oldu

Mini bikini altıyla pozlar veren Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Bu pozlar çok saçma", "Kendine ne yaptın", "Erotik pozlarını Onlyfans'a sakla" yorumları geldi.

Çördük geçtiğimiz aylarda Kısmetse Olur itirafında bulunmuştu. Yapımın, yaşının dolmasını beklediklerini söyleyen Cansel "Seksi olduğum için beni aldılar yarışmaya. Asıl amaçları Ayça ile Emre'yi ayırmamdı. İstesem yapardım çünkü Emre çok peşimden koştu.

Emre zaten Ayça'ya sürekli 'Sen güzel değilsin, çirkinsin' diyordu. Bana sürekli iltifat ediyordu. Ama ben istemedim. Erdem'e gitmem stratejik bir karardı" demişti.