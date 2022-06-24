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    • Kısmetse Olur Emre Ubeyli'inin nişanlısıydı! Hazal Atabek'in son hali görenleri üzdü...'Sana ne oldu'

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli'inin nişanlısıydı! Hazal Atabek'in son hali görenleri üzdü...'Sana ne oldu'

    Kısmetse Olur yarışmasının Hazal Atabek'i yeni imajıyla şaşırttı. Yarışmada uzun saçlarıyla yer alan gelin adayının yeni hali takipçilerini hayrete düşürdü.
    • 24.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:30
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    Kısmetse Olur Emre Ubeyli'inin nişanlısıydı! Hazal Atabek'in son hali görenleri üzdü...'Sana ne oldu'

    Bir dönem kanal D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yayınlandığı döneme damga vuran yarışmalardan biri oldu.

    1994 doğumlu Hazal Atabek, yarışmanın favori gelin adayları arasındaydı.

    Yarışmadan önce işletmecilik yapan Atabek, bu programıyla şöhreti yakaladı.

    Yarışmaya Emre Ubeyli için gelen Atabek, kısa sürede hayaline kavuştu, gönlünde yatan kişiden çıkma teklifi aldı.

    Bir süre beraberlik yaşayan Emre ve Hazal çifti, ani bir kararla yollarını ayırdı.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Atabek'in yeni hali görenleri ise hayrete düşürdü.

    Yarışmada uzun saçlarıyla yer alan fenomen gelin adayının kısa saçlı paylaşımları takipçilerini üzdü.

    Atabek'in yeni imajına 'Sana ne oldu' gibi yorumlar yapıldı.

    Hazal Atabek'in yeni hali...

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #1

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #2

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #3

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #4

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #5

    Kısmetse Olur Emre Ubeyli inin nişanlısıydı! Hazal Atabek in son hali görenleri üzdü... Sana ne oldu #6


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