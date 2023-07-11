Kısmetse Olur'un Melis'i TikTok canlı yayınında dayak yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan, son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Betkayan, son olarak TikTok canlı yayınında saldırıya uğradı.

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Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan, şu sıralar zor günler geçiriyor.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşayan ve herkes tarafından eleştirilen Betkayan, saldırıya uğradı.

İşte saldırının detayları!

Kısmetse Olur Melis'in adı Reşit Bozdağ dışında son günlerde Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile anıldı. Betkayan, Engin Polat'ın kendisine özel mesaj attığını iddia etti.

Polat ve Betkayan arasındaki iddiaların ardından Dilan Polat, sosyal medyadan adeta ateş püskürdü ve"Sizin bahsettiğiniz gibi aldatma iddiaları olsa onun ülkeyi, hatta dünyayı terk etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İddiaların ardından sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya devam eden Betkayan, TikTok hesabından canlı yayın yaparken bir anda saldırıya uğradı.

"Primciler"

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan ınstagram sayfasından açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Kısmetse Olur Melis açıklamasında; 'Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!' ifadelerini kullandı