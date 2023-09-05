Kısmetse Olur Nur Erkoç transparan giydi, pozlarıyla nefes kesti! "Fazla iddialı" Kısmetse Olur programıyla adını milyonlara duyuran Nur Erkoç, şimdilerde bambaşka biri. Sosyal medya hesabını aktif kullanan fenomen isim, cesur pozuyla takipçilerini büyüledi

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Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan, Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programı, geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Gelirken yıldızı parlamış, ayrılırken ise hala gündemde olan bu program, gelin ve damat adaylarına aşkın ve evliliğin kapısını aralıyordu.

Programın ilk birincisi olan Nur Erkoç, o dönemin fenomen isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Nur Erkoç, Batuhan Cimilli ile Kısmetse Olur evinde bir araya geldi ve bu buluşma, büyük bir aşk hikayesine dönüştü.

Programın ardından nikah masasına oturan Nur Erkoç’un Aselhan adında bir de kızı dünyaya geldi. Şimdilerde kızıyla yaşamını sürdürüyor.

Transparan kıyafetiyle alev alev yaktı

Kısmetse Olur programının gözdesi Nur Erkoç, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Yıllar içinde uyguladığı estetik dokunuşlar sonucu şimdilerde bambaşka biri haline geldi.

Sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettiren fenomen isim, bu kez transparan kıyafetiyle gündeme geldi.

Ünlü ismin transparan kıyafetiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. Takipçileri bu pozlara akın etti.