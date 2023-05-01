Kısmetse Olur Serdar ve Eda Ece'nin o sahnesi olay oldu! Bakın ünü nereden geliyormuş... Ünlü olmak için her yolu deneyen Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları eski halleriyle gündeme geliyor. Yarışmanın en başlarında yer alan uzun süre programda kalan Serdar, meğer daha önce bir dizide rol almış. Ünlü oyuncu Eda Ece ile olan o sahnesi olay oldu.

7 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur yarışma programı Youtube platformunda izleyici ile buluşuyor.

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yarışmacılarıyla gündemden düşmüyor.

Kimi izdivaç programlarında, kimi dizilerde, kimi de haberlerde... Ünlü olmak için birçok yolu denemişler.

Yarışmanın en başında dahil olan damat adayı Kısmetse Olur Serdar'ın ünü aslında daha eskiye dayanıyor.

Meğer Yasak Elma dizisinde rol almış

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Serdar, meğer daha önce FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da rol almış.

Yasak Elma'nın 3. sezonu 66. bölümünde Yıldız ve Emir'in bir kafede Enis Arıkan ile tanışma sahnesi yer alıyor.

Enis Arıkan'ın kafede karşısında oturan kişiyi gören gözlerine inanamıyor. Bildiğimiz Kısmetse Olur Serdar!

İşte sosyal medyaya damga vuran Kısmetse Olur Serdar'ın Yasak Elma sahnesi...