Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Cesur pozlarıyla Aybüke'yi fena solladı... Kısmetse Olur'da tanışarak büyük aşk yaşayan Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda sonlandı. Tolga Kandemir ilişkisi sonlandıktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmedi. Yeniden piyasaya çıkan yakışıklı ismin gönlünü bir başkasına kaptırdığı ortaya çıktı.

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2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, reyting rekorları kırdı. Herkes tarafından sevilen yarışma, yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başladı.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı ve Youtube üzerinden yayınlanan yarışmaya katılan Tolga Kandemir, yakışıklılığıyla dikkatleri çekti.

Yarışmanın favori isimlerinden birisi olan Tolga, diğer bir favori isim Aybüke Çangal ile aşk yaşmaya başladı.

İkili aşklarını daha rahat yaşamak için yarışmadan ayrılarak, daha sık görüşmeye başladı.

Ancak bu büyük aşkın ömrü kısa sürdü ve çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu.

Tolga yeni aşkını buldu

Sosyal medyada birlikte çektikleri videolar ile büyük ilgi gören ünlü çift ayrılık haberiyle hayranlarını üzmüştü.

Ayrılığın ardından Kısmetse Olur Tolga'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre; Tolga Kandemir şimdilerde Eşim Benzerim Yok yarışmasıyla gündeme gelen fenomen Elif Filyos ile aşk yaşıyor.

Elif Filyos, TikTok platformunda çektitiği videolar ile fenomen haline gelmiş bir isim. 23 yaşında olan Elif Filyos iddialı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.