Kısmetse Olur Yeliz darbedildi! Estetik doktoru asistanıyla saldırdı... Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Yeliz Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları gerekçesiyle ablasıyla şikayetçi oldu.

Adını "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışmasıyla duyuran Yeliz Açıkel, darbedildi.

Yarışmadan ayrılmasıyla sosyal medyada adından söz ettiren Yeliz Açıkel, ablası Nur Açıkel ile hastaneye gitti.

Ablası, göğüs büyütme ameliyatı için estetik doktoru Taha S. ile anlaştı.

Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi.

Estetik tartışması

Nur Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.

Bunun üzerine yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.

Doktor ve asistanı saldırdı

İddiaya göre doktor önce Yeliz Açıkel'e saldırmaya çalıştı. Nur Açıkel, duruma müdahale etmek için araya girdiğinde ise doktor tarafından darbedildi.

Aldığı darbelerle önce sedyeye yığılan kadın kafası ve kolundan yaralandı. Kavga sırasında doktorun asistanı ise fenomen Yeliz Açıkel'e saldırdı.

Şikayetçi oldular

Hastaneden ayrılan abla-kardeş polis merkezine giderek, kendilerini darp eden Dr. Taha S. ve asistanından şikayetçi oldu.