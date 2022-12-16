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    Kısmetse Olur Yeliz kimdir, aslen nereli? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kaç yaşında?

    Kısmetse Olur programı yarışmacılarından olan Yeliz Açıkel'in kim olduğu ve hayatı merak edildi. Peki Kısmetse Olur Yeliz kimdir, aslen nereli? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kaç yaşında?
    • 16.12.2022 - 17:12
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    Kısmetse Olur Yeliz kimdir, aslen nereli? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kaç yaşında?

    Bir dönemin ilgiyle takip edilen yarışması Kısmetse Olur yeni bölümleriyle izleyici ile buluştu. Programın yarışmacılarından Yeliz Açıkel, programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur Yeliz kimdir?

    Kısmetse Olur Yeliz kimdir?

    9 kadın ve 9 erkek yarışmacının yer aldığı yarışmadav yer alan Kısmetse Olur Yeliz, 998 doğumludur ve hayatına İstanbul’da devam etmektedir. Yeliz, şu an 24 yaşındadır ve güzellik uzmanı olmasının yanında oyunculuk eğitimi de aldığı bilinmektedir.

    Açıkel, Kısmetse Olur yarışmasında, "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü bir şey yani benim gibi" sözlerini kullanarak dikkat çekmiştir.

    Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Sosyal medya platformu olan Instagram hesabında yaklaşık 19 bin 400 takipçisiye sahiptir.


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