Kısmetse Olur'da Cansel'in aşkı, Hande Yener'in Mor klibinin yakışıklısıydı! İşte Eser West'in yeni görüntüsü

Kısmetse Olur'un damat adayı Eser West, son halinde de formunu koruduğunu gözler önüne serdi. Yakışıklı damat adayı, şu sıralar ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağında fenomen olan Kısmetse Olur, Youtube üzerinden tekrarlarıyla ekrana geliyor.

Reyting rekorları kıran, evlenmek için kız ve erkek adayları bir evde toplayan Kısmetse Olur, evlenme programları kaldırılınca ekrana verdi.

Bir süre Youtube üzerinden farklı bir formatta ekrana gelen yarışmada yer alan Eser West, sempatik halleriyle dikkati çekti.

Cansel Çördük ile hem yarışmada hem de yarışmadan sonra aşk yaşayan hatta bir dönem Survivor'da boy gösteren West, Hande Yener'in Mor klibinde de oynadı.

Popüler olduktan sonra ekranlarda boy göstermesi beklenen yakışıklı damat adayı, Cansel Çördük ile ayrıldı ve ekranlardan uzaklaştı.

Sakin bir yaşamı tercih eden ve sosyal medyayı çok aktif kullanmayan Eser'in son hali görenleri şaşırttı.

Eser West formunu korumayı başardı

32 yaşındaki Eser West yıllar içerisinde formundan hiçbir şey kaybetmedi.

Ekranlardan uzak kalan West, gala daha sempatik tavırları ve İngilizce konuşmalarıyla hatırlanıyor.

Yakışıklı yarışmacı Cansel Çördük'ten ayrıldıktan sonra farklı bir yaşam kurdu ancak meraklısı hala çok..

SOn halini görenler ise "Yakışıklılığın yerinde" , "Ekrana geri dön" tarzında yorumşlar yapmayı ihmal etmiyor.