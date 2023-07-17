Kısmetse Olur'un Adnan'ı baba oluyor! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı, eşini gören vuruldu Hacer Göktaş ile dünyaevine giren Adnan Kızıltaş, baba olacağını duyurdu. Adnan ve Hacer çifti, bir bebek beklediklerini yaptıkları cinsiyet partisiyle Instagram'da paylaştı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Adnan Kızıltaş, şimdilerde evli.

Yarışma sayesinde tanınmaya başlayan Kızıltaş, Hacer Göktaş ile dünyaevine girdi.

Eşiyle birlikte olan karelerini sosyal medyada paylaşmayı pek tercih etmeyen Kızıltaş, baba olacağını duyurdu.

Partiyle duyurdu

İlişkilerini göz önünde yaşamayı pek sevmeyen çift, geçtiğimiz gün yaptıkları paylaşımla sevenlerini şok ettiler. Adnan ve Hacer çifti, bir bebek beklediklerini yaptıkları cinsiyet partisiyle duyurdu.

Hacer Göktaş yaptığı paylaşıma; "Eveeet size bir sürprizimiz var. Ailemize bir minik katılıyor. Tahminlerinizi alalım Baby Kızıltaş Kız mı Erkek mi ? Bir maşallahınızı alırız" notunu düştü.