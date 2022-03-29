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    Kısmetse Olur'un aksanlı damat adayı Eser West'in son haline bakın! 'Karizma şov'

    Bir dönemin gündüz kuşağı programı Kısmetse Olur ile adını duyuran ve seyircilerin beğenisini toplayan Eser West'in son halini görenler, beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 17:03
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    Kısmetse Olur'un aksanlı damat adayı Eser West'in son haline bakın! 'Karizma şov'

    Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı; 7 damat adayı ve 7 gelin adayının flört etmek için bir evde toplandığı Kanal D ekranlarının renkli yarışması Kısmetse Olur, bir döneme damgasını vurmuştu.

    Seyirciden büyük ilgi gören program, final yapmasına rağmen yıllar sonra dahi yarışmacılarıyla gündeme geliyor.

    Yarışmada Cansel Çördük ile yaşadığı ilişkiyle öne çıkan Eser West, programın unutulmayan isimlerinden.

    La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan Eser West, Hande Yener’in klibinde de yer almıştı.

    2017 yılında Survivor'a da katılan Eser West, uzun zamandır Türkiye'den uzakta yaşıyor.

    ESER'İN YENİ İMAJI

    Sinirlenince İngilizce kelimeler kullanması ve özellikle "Kırdın beni god damn it" cümlesiyle akıllara kazınan West, son haliyle görenleri etkiledi.

    Yurt dışında yaşayan Eser, sosyal medya hesabından yeni imajını yayınladı.

    Sakal bırakan Eser West'in değişimi takipçilerini adeta büyüledi.

    West'e, "Seni çok özledik", "Bu halin daha iyi", "Ekranlara neden dönmüyorsun", "Seni unutamıyorum" gibi yorumlar yapıldı.

    İşte Kısmetse Olur'un damat adayı Eser West'in son hali...

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #1

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #2

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #3

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #4

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #5

    Kısmetse Olur un aksanlı damat adayı Eser West in son haline bakın! Karizma şov #6


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