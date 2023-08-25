Kısmetse Olur'un aşko gelini Cansel tatilde Instagram'ı salladı! "Adeta kum saati" Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran yarışmacı Cansel Ayanoğlu'nun Instagram pozlarını gören takipçileri, beğenmeden geçemedi.

ensonhaber.com

Yayın hayatına YouTube'da devam eden izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yarışmacılarıyla da gündem oluyor.

Gelin adaylarından adından en çok söz ettiren isim Cansel Ayanoğlu oldu.

Estetik sevdalısı olan Cansel, evin aşko kuşko kızı olarak tanındı.

Cesur pozlar

Sosyal medyada da takipçi kitlesi hızla yükselen gelin adayı, evden ayrılsa dahi dikkat çekiyor.

Şimdilerde tatil yapan Cansel Ayanoğlu, son pozlarıyla dikkat çekti.

Beach'te boy gösteren Ayanoğlu, fiziği ile beğeni topladı.

Takipçileri ise "Dehşet güzel bir kadın", "Barbie Girl", "Kum saati gibisin" yorumlarında bulundu.