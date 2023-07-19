Yayın hayatına YouTube'da devam eden izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yarışmacılarıyla da gündem oluyor.
Gelin adaylarından adından en çok söz ettiren isim Cansel Ayanoğlu oldu.
Estetik sevdalısı olan Cansel, evin aşko kuşko kızı olarak biliniyor.
Sosyal medyada da takipçi kitlesi hızla yükselen gelin adayı, son pozlarıyla dikkat çekti.
Barbie oldu
Objektif karşısına geçen Cansel Ayanoğlu, Barbie gibi pozlar verdi.
Pembeyi ve plastik dünyayı seven Cansel'in o pozları gerçeğini aratmadı.
Yarışmacıya, "Harbi Barbie", "Bebek gibisin", "Türk Barbisi" gibi yorumlar geldi.