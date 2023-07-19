Kısmetse Olur'un aşko kuşko gelini Cansel'den olay pozlar! "Harbi Barbie" Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran yarışmacı Cansel Ayanoğlu'nun Instagram pozları dikkat çekti. Pembeyi ve estetiği seven Cansel, Barbie olarak objektif karşısına geçti.

Yayın hayatına YouTube'da devam eden izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yarışmacılarıyla da gündem oluyor.

Gelin adaylarından adından en çok söz ettiren isim Cansel Ayanoğlu oldu.

Estetik sevdalısı olan Cansel, evin aşko kuşko kızı olarak biliniyor.

Sosyal medyada da takipçi kitlesi hızla yükselen gelin adayı, son pozlarıyla dikkat çekti.

Barbie oldu

Objektif karşısına geçen Cansel Ayanoğlu, Barbie gibi pozlar verdi.

Pembeyi ve plastik dünyayı seven Cansel'in o pozları gerçeğini aratmadı.

Yarışmacıya, "Harbi Barbie", "Bebek gibisin", "Türk Barbisi" gibi yorumlar geldi.