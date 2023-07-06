Kısmetse Olur'un Aybüke'si bikinili pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı buralar' Bir dönem Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programda yer alarak tanınan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı. İşte o kareler..

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programın eski yarışmacılarından Aybüke Çangal cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bir dönem bulunan gelin adayı Aybüke güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Programda yer aldığı süre boyunca en sevilen isimler arasında yer alan aynı zamanda TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal'ın Instagram hesabından paylaştığı pozlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'da 768 bin takipçisi bulunan Aybüke Çangal sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanıyor.

Alaçatı'da tatil yapan Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Aybüke'nin son paylaşımı..