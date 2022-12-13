TikTok fenomeni çıktı! Kısmetse Olur'un Aybüke'si iddialı pozları ile viral oldu! 'Shop yapmayan tek fenomen'

TikTok fenomeni çıktı! Kısmetse Olur'un Aybüke'si iddialı pozları ile viral oldu! 'Shop yapmayan tek fenomen'

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Aybüke Çangal'ın instagram pozları dikkat çekti..

Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli yarışma programı dün Youtube'da yayınlanmaya başladı. Kısa sürede sosyal medyada gündeme oturan programda bazı yarışmacılar ön plana çıktı.

Yarışmacılardan Aybüke Çangal güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken Aybüke'nin TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke'nin instagramda ise 209 bin takipçisi mevcut.

Aybüke Çangal TikTok'ta çektiği videolar ile büyük bir üne kavuşarak büyük kitlelere ulaşıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında adından sıkça söz ettireceğe benzeyen Aybüke'nin instagram pozları beğeni topluyor.

İşte Aybüke Çangal'ın bazı instagram paylaşımları..