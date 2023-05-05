Kısmetse Olur'un Aycan'ı tanınmaz halde! Yüzündeki lekeler geçti, fiziği akıl aldı: "Bebek gibi olmuş" Kısmetse Olur yarışmasından sonra tanınmaya başlayan Aycan Varış, sosyal medyanın gündemine geldi. Yüzündeki lekelerden kurtulan ve bambaşka bir havaya kapılan Varış, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Kısmetse Olur yarışmasına katılan Aycan Varış, ikinci sezonun etkili isimlerinden birisi oldu. Hazal Babalık ile arkadaş olan Varış, yaşadığı aşkla da gündemden düşmedi.

Yarışma boyunca bazı sağlık sorunları da yaşayan Aycan, özellikle cildinde yer alan lekelerle gündemde geliyordu.

Cildiyle ilgili çok fazla yorum aldığını ve o dönem tedav sürecinde olduğunu söyleyen Aycan Varış, şimdilerde bambaşka biri oldu.

Güzelliğine güzellik katan ve kusursuz fiziği ile sosyal medyayı sallayan Aycan'ı görenler, tanımakta güçlük çekti.

Aycan Varış'ın son hali

Kısmetse Olur yarışmasına katılan Aycan Varış, gösterişli yaşamı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmadan sonra ekranlarda yer almayan eski gelin adayı, bu sürede de bşr hayli değişti.

Aycan Varış, yüzündeki leke ve aknelerden tamamen kurtuldu. Bu arada estetik dokunuşlar da yaptıran Varış, güzelliğine güzellik kattı.

Aycan Varış'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleri görenler de hayranlığını gizleyemedi. Varış'a "Bebek gibi olmuşsun" yorumları yapıldı.