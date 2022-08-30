Kısmetse Olur'un Ayça'sı göbeğine kadar açtı! Göğüs dekoltesi ile "Buradayım" dedi...

Kısmetse Olur'un Ayça'sı göbeğine kadar açtı! Göğüs dekoltesi ile "Buradayım" dedi...

Kısmetse Olur'un Ayça'sı derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile herkesi etkileyen Ayça Ekin Beğen, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Ayça Ekin Beğen, herkes tarafından kısa süre içerisinde tanınduı.

Yarışmaya ilk katıldığında Emre Ubeyli ile aşk yaşayan Beğen, bu sayede geniş bir fan kitlesine sahip oldu.

Emre Ubeyli ile ayrıldıktan sonra barışmak için verdiği mücadele Ayça Ekin Beğen'i daha fazla ünlü ederken, sonrasında Batuhan Cimilli ile yaşadığı aşk gündeme düştü.

Batuhan Cimilli ile ayrılması ve akabinde hayatına başkalarına alması ile gündemden düşmeyen eski gelin adayı, Kısmetse Olur ikinci sezonunda da yer aldı.

İki sezonda da istediği aşkı bulamayan ve evlenemeyen Ayça Ekin, sosyal medyadan aktif olmaya devam ediyor.

Katıldığı birçok porgramda yarışmanın kurgu olduğunu söyleyen ve dikkatleri üzerine çeken Ayça Beğen, son olarak dekolteli poz ile gündeme getirildi.

Instagram üzerinden verdiği derin göğüs dekolteli pozu ile hayranlarından beğeni alan Ayça Ekin Beğen, aldığı reklamlarla yine sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Ayça Ekin Beğen'den yeni poz

Kısmetse Olur'un en dikkati çeken yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından aktif olmaya devam ediyor.

Yarışmadan sonra birkaç programa katılan ve ekranlardan çekilen eski gelin adayı, yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.

Uzun süredir kalbi boş olan ve cesur kareleri ile hayranlarını etkileyen Ayça Ekin, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Paylaştığı pozu ile kalp emojileri alan Ayça Ekin, Kısmetse Olur ile ilgili gelen yorumlara ise kayıtsız kalmıyor.

Hayranları sık sık Kısmetse Olur'a vurgu yaparken, güzelliği ise es geçilmiyor.

Pembe elbisesi ile göz dolduran Ayça Ekin için, "Zamanla daha çok güzelleşti" yorumları yapılıyor.