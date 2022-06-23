Kısmetse Olur'un bebeği Aselhan büyüdü! Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızı sosyal medyayı salladı...

Kısmetse Olur Yarışması'na katılan burada evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızları Aselhan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir dönem reyting rekorları kıran Kısmetse Olur Yarışması'nda tanışarak evlenmeye karar veren Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli nikah masasına oturdu.

2016 yılında evlenen çiftin, kısa bir süre sonra Aselhan adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Kısmetse Olur Yarışması'nın kurgu olduğuna dair söylemlere rağmen, çiftin anne-baba olması sevenlerini heyecanlandırdı.

Fenomen haline gelen ikili, geçen kısa sürenin ardından hızlı bir şekilde boşanma kararı aldı.

Boşanma kararı aldıktan sonra bir magazin programına katılan Nur Erkoç, gerekçelerini bir bir açıkladı.

İkilinin jet hızıyla başlayan ilişkisi, yine jet hızıyla sona erdi ve kızları Aselhan, anne Nur Erkoç'ta kaldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Erkoç, şimdilerde kocaman olan kızı Aselhan ile keyifli paylaşımlar yapıyor.

Nur Erkoç'un kızı büyüdü

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Nur Erkoç, Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda gözükmedi.

Boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Erkoç, sosyal medya üzerinden para kazanmaya başladı.

Keyifli anlarını paylaşan fenomen isim, kızı Aselhan'ı takipçilerine göstermeyi ihmal etmiyor. Aselhan ise anne Erkoç'a benzetiliyor.

Şimdilerde kocaman olan Aselhan, hem anne hem de babayla sık sık vakit geçiriyor. Sosyal medya kullanıcıları ise 'Bu ne güzellik' demekten geri kalmıyor.

İŞTE ANNE-KIZ KARELERİ...