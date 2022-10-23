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    Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü yatak pozuyla dikkat çekti! 'Rihanna'ya özendiğin çok belli'

    Cansel Çördük instagramda paylaştığı iddialı pozlar ile beğeni topluyor. Paylaştığı pozlar ile sıkça adından söz ettiren Cansel Çördük, bu kez yatakta verdiği poz ile dikkat çekti..
    • 23.10.2022 - 10:16
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    Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü yatak pozuyla dikkat çekti! 'Rihanna'ya özendiğin çok belli'

    2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur isimli program ile tanınan Cansel Çördük sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Cansel Çördük'ün yaptığı her paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturuyor. Şimdilerde Amerika'da yaşayan Çördük sosyal medyayı son derece aktif şekilde kullanıyor.

    Instagram'da 478 bin takipçisi bulunan Cansel Çördük fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü ismin son yaptığı paylaşım yine beğeni topladı.

    İşte Cansel Çördük'ün instagramda yaptığı son paylaşım;

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #1

    İşte Cansel Çördük'ün bazı instagram paylaşımları..

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #2

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #3

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #4

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #5

    Kısmetse Olur un Cansel Çördük ü yatak pozuyla dikkat çekti! Rihanna ya özendiğin çok belli #6


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