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Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü yatak pozuyla dikkat çekti! 'Rihanna'ya özendiğin çok belli'

Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü yatak pozuyla dikkat çekti! 'Rihanna'ya özendiğin çok belli'

Cansel Çördük instagramda paylaştığı iddialı pozlar ile beğeni topluyor. Paylaştığı pozlar ile sıkça adından söz ettiren Cansel Çördük, bu kez yatakta verdiği poz ile dikkat çekti..