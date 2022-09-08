Kısmetse Olur'un Cansel'i boynuna hac kolyesi taktı yetmedi soyundu...

Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Cansel Çördük, hac kolyesi taktı. Bununla kalmayan ve açıldıkça açılan Çördük, Kısmetse Olur fanlarını şaşırtmayı başardı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, herkesin ilgisini çekti.

7 erkek ve 7 kadın adayın evlenmek üzere bir araya geldiği evde, birbirinden farklı olaylar yaşandı.

Entrika dolu bölümler ve dedikodular ile gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Kısmetse Olur, evlenmek isteyenleri buluşturmayı amaçladı.

Format zaman zaman amacından çıktı ancak yarışmanın sonunda Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi. Cansel ve Eser'in birinci olduğu yarışmada evlenen Nur ile Batuhan'ın Aselhan adında çocukları dünyaya geldi.

Nur ve Batuhan yarışmadan kısa bir süre sonra ayrıldı. Cansel ve eser çifti yine yarışmadan sonra ayrıldı.

Ancak bu isimlerin popülaritesi bitmedi. Yarışmadan sonra soluğu Amerika'da alan Cansel Çördük, herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Giyim tarzı ve yaşam tarzı ile tepki alan Çördük, şimdilerde hac kolyesi takmaya başladı. Kolyesi ile hikaye atan Çördük, bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

Cansel Çördük'ün hayranları hac kolyesini neden taktığına anlam veremedi.Bazıları din değiştirdiğini söylerken bazıları ise daha fazla dikkat çekmek için böyle bir yolu tercih ettiğini söyledi.

Instagram hikayesinde eleştirilere aldırış etmeden paylaşım yapan Çördük, bunun dışında da lüks yaşamıyla merak uyandırıyor.

O eski Cansel'den eser yok

Hac kolyesi takan ve açıldıkça açılan Çördük, giydiği turuncu kıyafeti ile şoke etti.Bambaşka bir tarzı benimseyen eski gelin adayı, Amerika'da yaşamı ile Türkiye'de gündem oluyor.

Eser'in nişanlısı olarak tanınan ve eski tarzı ile beğenilen Cansel, hayranlarından tepki çekmeye başladı. Hayran kitlesini kaybetmeye başlayan eski gelin adayı, bu durumu ise pek önemsemiyor.

Eleştirileri takmadığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile dile getiren Çördük, Mehmet Ali Erbil çıkışıyla da olay oldu.

Erbil'in kendisini para karşılığı otele çağırdığını söyleyen Çördük, uzun süre daha gündem olacak gibi duruyor.